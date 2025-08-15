Saracroche disponible sur le Google Play Store et 20 000 installations sur iOS

Après un test fermé de quatorze jours sur le Google Play Store pour pouvoir publier l'application avec une vingtaine de testeurs, Saracroche est maintenant officiellement disponible sur le store de Google ! Vous pouvez la télécharger depuis le Google Play Store 🥳.

Pour en savoir plus sur le développement de Saracroche pour Android, vous pouvez lire l'article Saracroche pour Android.

Plus de 20 000 installations sur iOS 🎉

Saracroche a franchi la barre des 20 000 installations sur iOS en seulement un peu plus de quatre mois depuis son lancement. Je suis heureux de voir que l'application est bien accueillie et qu'elle aide de nombreuses personnes à bloquer les appels indésirables.

La note moyenne de l'application est de 4,9 sur 5, avec plus de 300 avis positifs. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser une note.

La suite

Plein d'idées pour améliorer l'application, notamment :

Mise en place de la liste participative.

Le blocage des SMS indésirables.

Une personnalisation de la liste de numéros bloqués.

Un système de signalement des numéros plus complet.

Bloquage par préfixes personnalisés.

N'hésitez pas à me faire part de vos retours et suggestions pour améliorer Saracroche.